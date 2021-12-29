Вологда, , 19:15 — REGNUM В 2022 году вологодские предприниматели, чей бизнес пострадал от антиковидных ограничений, получат новые налоговые преференции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Предприниматель

Так, на весь 2022 год в три раза будет снижен налог по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков отраслей, наиболее нуждающихся в поддержке из-за распространения COVID-19. Это — культура, организация досуга и развлечений, физкультура, туризм, включая гостиничный бизнес и общественное питание, организация дополнительного образования, бытовые услуги, народные художественные промыслы и СМИ.

Сняты ранее существовавшие ограничения в применении льгот. Исключено требование о наличии регистрации в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Это означает, что воспользоваться льготой смогут все налогоплательщики, — независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Льгота распространяется на все виды деятельности, как основные, так и дополнительные. Микропредприятия смогут применять льготную ставку при сохранении численности работников на уровне не ниже 60% от численности прошлого года, остальные налогоплательщики — 90%.

«Мы понимаем, что начиная с 2020 года, бизнесу приходится работать в условиях действия ограничительных мер. Поэтому для поддержки предпринимателей и организаций в непростой период предложено продлить налоговые льготы», — заявила глава регионального департамента финансов Татьяна Голыгина.

Сохранены на будущий год и преференции, действовавшие в 2020—2021 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, туризм и общепит Вологодчины пока не вышли на доковидные показатели.