Москва, , 19:15 — REGNUM ВВП России в III квартале 2021 года вырос на 4,3% в годовом выражении. Такие данные представил 29 декабря Росстат, подтвердив ранее опубликованную первую оценку показателя.

ВВП России Investprofit.info

«Объём ВВП России за III квартал 2021 года составил в текущих ценах 33 трлн 911,2 млрд рублей. Индекс физического объёма ВВП относительно III квартала 2020 года составил 104,3%, относительно II квартала 2021 года — 107,4%», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что в структуре ВВП в III квартале расходы на конечное потребление возросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, валовое накопление увеличилось на 4,8%.

Чистый экспорт товаров и услуг (экспорт минус импорт) в III квартале сократился в результате роста импорта на 18,8% и роста экспорта — на 7,4%.