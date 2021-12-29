Реджайна, Канада, 29 декабря, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Железнодорожная авария с участием товарного состава произошла 29 декабря вблизи города Реджайна (провинцияСаскачеван, Канада), передаёт CBS.

33.mchs.gov.ru Сошедший с рельсов грузовой поезд

Рядом с населённым пунктом Крэйвен с рельсов сошло несколько десятков вагонов состава компании Canadian Pacific Railway. Инцидент произошёл при прохождении поездом железнодорожного переезда на одной из трасс.

Причина аварии пока не названа, в результате инцидента никто не пострадал. Шоссе, на котором произошло ЧП, перекрыто.