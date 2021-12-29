Москва, 29 декабря, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Рост потребительских цен в России в декабре составит 0,82% по сравнению с предыдущим месяцем. Такую предварительную оценку приводит 19 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Инфляция в годовом выражении в декабре, по оценке ведомства, незначительно замедлится — до 8,39% с 8,40% в предыдущем месяце.

Сообщается, что окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре по полному перечню товаров и услуг Росстат предоставить 12 января 2022 года.