29 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 19:30 — REGNUM Представители США и России договорились 10 января провести переговоры, посвящённые ситуации на Украине, вопросам безопасности в Европе и контролю над вооружениями. Двусторонняя встреча пройдет в рамках ранее согласованного диалога о стратегической безопасности, о котором Байден и Путин объявили во время саммита в Женеве в июле этого года.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание Fox News отмечает, что объявление последовало всего через неделю после того, как геополитическая напряженность между двумя державами достигла точки кипения, невиданной со времен холодной войны.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией.

«США и Россия намерены провести переговоры по «стратегической безопасности» в январе. Другими словами, Путин собирается сказать Байдену, чего он хочет, и Байден даст ему это…» — пишет Muxman.

«НАТО, вероятно, попытается заключить какую-нибудь фальшивую сделку. Россия уже видела фальшивые сделки США в Ливии и Иране. Российские планировщики могут решить, что новая граница, проходящая от Киева на юг до Черного моря, обеспечивает достаточный буфер от НАТО, достаточно ослабляет Украину, чтобы она не стала угрозой, и включает ряд украинских военных производственных объектов в районе Днепра. Российские военные давно изучили эту территорию, и было бы интересно посмотреть, где они решили провести новую границу/буфер», — размышляет pathfinderofwhatis.

Российские военные Mil.ru

«Это случится, Джо добавит еще один провал к своему и без того впечатляющему списку «провалов», — комментирует Geez123746.

«В этом нет смысла. Байден сделает еще хуже. Путин прекрасно знает, с кем имеет дело», — считает bk5694.

«Мне кажется, что США проигрывают каждый раз, когда Байден ведет переговоры с иностранным государством», — указывает tdh101.

«Проведение Байденом «стратегического саммита» с Путиным не кажется особенно хорошей идеей. Не похоже, что в этом будет много плюсов для нас, только минусы. А если Блинкен и Остин будут сопровождать его, все может быстро пойти наперекосяк», — предполагает theantifederalist.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Важны не те проблемы, которые лежат на столе. Важно то, что Байден делает под столом. Будет ли его сын Хантер в команде американских переговорщиков?» — интересуется jetboatgeneral.

«Единственное, что будет иметь «стратегическое значение», это то, что Путин будет выяснять, есть ли у Бидена хоть какие-то сильные стороны. Ему не о чем беспокоиться», — подчеркивает DerPreuße.

«Забавно, что НАТО не намерено даже рассматривать вопрос о принятии Украины, по крайней мере, в течение десятилетия, согласно их заявлению», — отмечает cockypop.

«Вот как это будет происходить. Путин — мы хотим все. Байден — хорошо. Конец», — предполагает garcia90.

«Дипломатия работает лучше всего, когда вы ведете переговоры с позиции силы. В данном случае это спорно. Кроме того, Путин уже изложил свои условия, которые не подлежат обсуждению», — пишет johnn.181.

«…Байден никогда не предаст Америку, передав ее русским… он уже продал нас Китаю!» — восклицает Anytime_Anywhere.

«Стратегический разговор? Вам лучше пригласить туда консерваторов, иначе это будет стратегическим только для России», — не доверяет Демпартии IllegitimateJoe263.

«Я действительно думаю, что уже было достаточно разговоров Байдена с другими лидерами, он все портит», — уверен roxytoyou.

«Россия знает, как защищать свои интересы. Хотелось бы, чтобы Байден знал, как защищать наши», — переживает Pelican.

«Если Байден в Белом доме, ни один американский союзник не находится в безопасности», — разочарован chucklasvegas.

«Коррупция Байдена на Украине была разоблачена, когда нашли запись, где он хвастался, что вымогал у президента Украины увольнение прокурора, расследующего дело работодателя его сына. Укранина им нужна, ведь им нужно место для отмывания денег», — напоминает travestar381.

Напомним, что заседание Совета Россия — НАТО намечено на 12 января, а на 13 января назначены переговоры представителей РФ и ОБСЕ.