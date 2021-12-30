Белград, , 22:53 — REGNUM Иностранные правительства не должны вмешиваться в политические процессы в Сербии. Об этом заявил посол США в Сербии Энтони Годфри 29 декабря в интервью сербскому телеканалу.

Выборы Rama

«Мы ожидаем, что все граждане Сербии примут участие в выборах и таким образом выскажут свою позицию. Я считаю, что Сербия вместе с представителями Европейского парламента на хорошем пути к улучшению условий проведения выборов, но предстоит еще работать над этим», — рассказал Годфри в эфире телеканала Prva.

Годфри высказал надежду, что все кандидаты получат одинаковый доступ к СМИ.

Американский дипломат прокомментировал участие оппозиции в предстоящих выборах в апреле 2022 года. «Мы считаем, что бойкот никому не помогает. Все избиратели имеют право выбирать своего кандидата в зависимости от их позиции. Я ожидаю, что политическое разнообразие улучшится», — отметил Годфри.

Напомним, что большинство оппозиционных партий бойкотировало парламентские выборы 2020 года. В результате правящая Сербская прогрессивная партия получила в парламенте абсолютное большинство.