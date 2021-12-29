Саранск, 29 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Совет депутатов Саранска на сессии 29 декабря избрал главой города Игоря Асабина. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Мордовии.

Пресс-служба администрации Саранска Голосование за мэра Саранска

В повестке дня сессии был один вопрос — избрание главы городского округа Саранск. В конкурсе на пост мэра города приняли участие пять претендентов.

«Открытым голосованием главой городского округа Саранск был избран Асабин Игорь Юрьевич. В связи с тем, что большинство депутатов отдали свои голоса за Игоря Асабина, голосование по другим кандидатурам не проводилось», — говорится в сообщении.

Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что системы управления любым российским городом очень похожи: это ЖКХ, дороги, заработные платы, чистота, финансы. Но при этом у всех городов разные финансовые условия, а ситуация в Саранске очень непростая.

«Мы будем перезагружать финансовую систему, систему управления, поступление средств и их грамотное расходование, использование имущества», — сказал глава республики, пожелав новому мэру удачи и успехов.

С 2007 по 2013 год Асабин являлся помощником депутата Госдумы, с 2013 по февраль 2021 года занимал должность заместителя генерального директора — руководителя аппарата в Государственной транспортной лизинговой компании.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава Саранска Петр Тултаев досрочно сложил полномочия 24 сентября в связи с избранием депутатом Государственного собрания Мордовии. В дальнейшем он стал представителем законодательного органа власти республики в Совете Федерации.

Исполняющим обязанности главы города был назначен Илья Соколов, который до этого являлся первым замглавы города — директором департамента городского хозяйства.

Предыдущий конкурс на пост мэра Саранска был назначен на 27 октября. Пятеро претендентов подали документы в конкурсную комиссию и были признаны кандидатами на пост главы города. Однако в дальнейшем четверо сняли свои кандидатуры, голосование не проводилось и конкурс был признан не состоявшимся.

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