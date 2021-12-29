Тюмень, 29 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Тюмени перед судом предстанет заведующая отделом регионального Центра гигиены и эпидемиологии по подозрению в махинациях с инсектоакарицидными растворами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Клещ

По версии следствия, заведующая отделом профилактической дезинфекции от имени своей родственницы-предпринимательницы в 2019—2020 годах принимала участие в двух аукционах Центра гигиены и эпидемиологии на поставку инсектоакарицидного средства для уничтожения клещей и побеждала в них. При этом родственница об участии в аукционах не знала.

Обвиняемая сама принимала средство от клещей. Фактически было поставлено 1000 литров инсектоакарицидного средства. По документам числилась поставка 1650 литров. Центр гигиены и эпидемиологии, не подозревая обмана, оплатил указанный объём. Разница в сумме составила 825 тыс. рублей, и, по версии следствия, была похищена фигуранткой дела.

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии обвиняется в мошенничестве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.