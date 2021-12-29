Москва, , 18:51 — REGNUM Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова не пришла сдавать экзамен, который должен был состояться 29 декабря, пишет «МК». Экзамен был назначен на десять часов утра.

Учебная аудитория Роман Нагорный

Отмечается, что ребёнок сдаёт сессию по индивидуальному графику, который держится в секрете. На этом настоял отец студентки.

В интервью изданию сотрудник вуза отметил, что отец девочки, который оказался в центре скандала во время экзамена Алисы в начале сессии, «говорит и делает всегда то, что ему выгодно в тот или иной момент» и что «ему нужно хайпануть».

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