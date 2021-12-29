Москва, 29 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова не пришла сдавать экзамен, который должен был состояться 29 декабря, пишет «МК». Экзамен был назначен на десять часов утра.

Роман Нагорный Учебная аудитория

Отмечается, что ребёнок сдаёт сессию по индивидуальному графику, который держится в секрете. На этом настоял отец студентки.

В интервью изданию сотрудник вуза отметил, что отец девочки, который оказался в центре скандала во время экзамена Алисы в начале сессии, «говорит и делает всегда то, что ему выгодно в тот или иной момент» и что «ему нужно хайпануть».