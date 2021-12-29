Анкара, , 18:50 — REGNUM Информация о дорожно-транспортных происшествиях с российскими туристами, регулярно происходящих в Турции, до сих пор не поступает в посольство РФ должным образом, заявил 29 декабря российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

Автомобильное движение. Стамбул, Турция (сс) Bev Sykes

«Мы поставили этот вопрос ребром перед турецкими властями, включая представителей Министерства внутренних дел, дорожной полиции, губернаторства», — цитирует слова российского дипломата RT.

Алексей Ерхов отметил, что представители региональных и центральных властей Турции прикладывают массу усилий для привлечения российских туристов, но система по обеспечению их безопасности не выстроена.

По его словам, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, «не жалеет усилий для развития туризма, в том числе из России», лично провёл совещание по безопасности российских туристов с губернатором.

«Не поленился… Всем всё разъяснили, были приняты правильные решения… но система как не работала, так не работает. Либо не оповещают, либо оповещают поздно», — подчеркнул посол России в Турции.

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