Москва, , 18:49 — REGNUM Роспотребнадзор советует заведениям общественного питания отказаться от организации «шведских столов» в предстоящие новогодние праздники. Об этом говорится в подготовленных ведомством методических рекомендациях по организации противоэпидемических мероприятий в условиях риска распространения COVID-19 в период праздников.

Новогодний стол Pxhere.com

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«Организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания по типу «шведский стол» — исключить», — указывается в документе.

Кроме этого, Роспотребнадзор рекомендует отказаться от организации анимационных новогодних программ для детей с конкурсами и выступлениями артистов в фойе и коридорах торговых и выставочных центров.