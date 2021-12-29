Тюмень, 29 декабря, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Директор Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева написала заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщает «Тюменская линия».

Depcultura.admhmao.ru Надежда Казначеева

Обязанности директора концертно-театрального объединения назначена её заместитель Вероника Кирюшина. В состав объединения входят Тюменская филармония, Тюменский драматический театр, театр кукол, дворец культуры «Нефтяник» и Тобольский драматический театр им.П.П. Ершова. Учредителем объединения является региональный департамент культуры.

Напомним, что Надежда Казначеева возглавила Тюменское концертно-театральное объединение в 2019 году. До этого она руководила департаментом культуры ХМАО.