Миллер доложил Путину о полной готовности «Северного потока — 2» к работе
Москва, 29 декабря, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток 2» полностью готов к эксплуатации, доложил 29 декабря глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину.
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Газопровод «Северный поток»
Об этом он сообщил на совещании по вопросам осенне-зимнего отопительного периода.
«Уважаемый Владимир Владимирович, газопровод «Северный поток 2» к работе готов», — доложил Миллер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России заявил о завершении заполнения газом второй нитки трубопровода «Северный поток 2».