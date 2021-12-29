Москва, 29 декабря, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток 2» полностью готов к эксплуатации, доложил 29 декабря глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину.

Latitude Газопровод «Северный поток»

Об этом он сообщил на совещании по вопросам осенне-зимнего отопительного периода.

«Уважаемый Владимир Владимирович, газопровод «Северный поток 2» к работе готов», — доложил Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России заявил о завершении заполнения газом второй нитки трубопровода «Северный поток 2».