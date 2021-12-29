Рига, , 18:28 — REGNUM В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года по всей Латвии пройдут дожди, на востоке ожидается гололед и ледяной дождь. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Ледяной дождь skeeze

Подчеркивается, что новогодний праздник может стать непростым испытанием для латвийцев: автодороги и тротуары станут скользкими, образуется сильный туман. Температура воздуха составит от +1… +2 градусов на востоке Видземе и Латгалии до +5… +6 градусов на западе Курземе.

Оттепель в Латвии в самый канун Нового года придет на смену снежной и относительно холодной погоде, подчеркнули синоптики. Так, уже в четверг, 30 декабря, температура начнет существенно повышаться: с 0… — 5 градусов до +3… +5. Осадков будет мало, но возможен небольшой снег, на западе — моросящий дождь.

Подчеркивается, что уже вечером 1 января 2022 года с порывистым северо-западным ветром в Латвию придут более холодные воздушные массы, ночью 2 января во многих краях возможны заморозки. Дороги снова обледенеют.