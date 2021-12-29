Тбилиси, 29 декабря, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Несколько человек погибли и получили травмы в результате падения микроавтобуса с туристами с обрыва в районе Жинвальского водохранилища в Грузии, сообщает 29 декабря телеканал «Рустави-2».

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По утверждению телеканала, погибли не менее троих человек, пятеро пострадали. Двое погибли сразу, еще один пострадавший умер в больнице.

Все пассажиры были туристами, которые приехали на горнолыжный курорт Гудаури.

Телеканал уточняет, что погибшие и пострадавшие являются гражданами Молдавии.