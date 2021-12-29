Москва, , 18:24 — REGNUM Необоснованными назвал российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров претензии Европейского союза к России, касающиеся ВТО, 29 декабря в интервью РБК.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя иск ЕС, в котором Россия обвиняется в нарушении требований ВТО при проведении тендеров на госзакупки, Мантуров пояснил, почему эти претензии безосновательны:

«Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей».

Он добавил, что не Россия была инициатором санкций, так что претензии ЕС к импортозамещению, являющемуся результатом этих санкций, также неконструктивны. При этом Россия не отказывается от варианта «полноценной кооперации», в том числе с частными компаниями.

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