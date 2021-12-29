Минпромторг России ответил на претензии ЕС по ВТО
Москва, 29 декабря, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Необоснованными назвал российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров претензии Европейского союза к России, касающиеся ВТО, 29 декабря в интервью РБК.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
Комментируя иск ЕС, в котором Россия обвиняется в нарушении требований ВТО при проведении тендеров на госзакупки, Мантуров пояснил, почему эти претензии безосновательны:
«Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей».
Он добавил, что не Россия была инициатором санкций, так что претензии ЕС к импортозамещению, являющемуся результатом этих санкций, также неконструктивны. При этом Россия не отказывается от варианта «полноценной кооперации», в том числе с частными компаниями.