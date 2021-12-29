Тюмень, , 18:20 — REGNUM Тюменская область выполнила план по вакцинации от COVID-19. С 30 декабря 2021 года до 20 января 2022 года не нужен QR-код для посещения кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, цирка, фитнес-центров, аквапарков, СПА-комплексов и термальных источников. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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Ранее тюменцам разрешили без ограничений посещать торговые центры.

«Мы очень внимательно смотрим за обстановкой. В зависимости от ситуации, возможно, как дальнейшее смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение», — заявил глава региона Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменский губернатор 28 декабря заявил, что двумя компонентами вакцины уже привиты в регионе более 929 тыс. тюменцев — это 79% взрослого населения. К новому году планировалось достигнуть плановых 80%, или 937 тыс. человек.

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