Ставрополь, , 09:15 — REGNUM В Ставропольском крае в 2022 году запланировано строительство 11 объектов образования. Школы и детские сады будут возведены в рамках национального проекта «Образование», сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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По его словам, власти региона в 2021 году получили одобрение на субсидию из федерального центра для строительство трех школ на 3,5 тыс. учащихся. Две из них будут построены в Ставрополе, одна — в Михайловске.

«В этом году мы добились важного решения на федеральном уровне — получили субсидию на создание в крае еще трех школ. Все — в развивающихся микрорайонах, там, где такие объекты жизненно необходимы. Две в Ставрополе — на улицах Федеральной и Ивана Щипакина, одна — в Михайловске, на Прекрасной. Учиться в них будут больше 3,5 тысячи детей»,— написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.⠀

Стройка уже начата, завершены работы будут в 2022 году. Все они будут построены по так называемому золотому стандарту.

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