Пермь, , 18:12 — REGNUM В Перми 42-летнего жителя Петербурга отдали под суд за коммерческий подкуп на 3,55 млн рублей. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Деньги

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По данным следствия, в феврале этот гражданин передал деньги через посредника. Средства предназначались гендиректору одного из акционерных обществ за подписание акта приёма-передачи выполненных работ и за помощь с подписанием мирового соглашения в связи с ненадлежащим выполнением работ. Однако при передаче денег посредника задержали.

Следователи заявляют, что собрали по данному делу необходимые доказательства. А прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и материалы дела направлены в суд.