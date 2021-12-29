Вторая кислородная станция появилась в Костромской области
Кострома, 29 декабря, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Вторая станция по производству кислорода для больных COVID-19 появилась в Костромской области. Об этом сообщает администрация региона.
Станция запущена в городской больнице Костромы, где проходят лечение больные коронавирусом. На покупку и настойку оборудования из резервного фонда региона было выделено 17 млн рублей. Аппарат нужен для забора кислорода из атмосферы, его очистки и доставки к койкам пациентов.
Напомним, первый подобный концентратор Костромская область приобрела для Окружной больницы Костромского округа No2, где располагается главный ковид-госпиталь региона. С начала ввода в эксплуатацию станция ломалась дважды. По информации департамента здравоохранения механические недочёты устранялись «в оперативном режиме» и не повлияли на здоровье больных, так как в медучреждении имелся запас кислорода в баллонах. В 2022 году подобные станции обещают оборудовать в Окружной больнице Костромского округа No1, а также в больницах Волгореченска и Галича.