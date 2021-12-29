Порт-о-Пренс, 29 декабря, 2021, 18:33 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли в результате вооруженного нападения на два автобуса в столице Гаити Порт-о-Пренс. Об этом 28 декабря сообщило новостное агентство Listin Diario.

U.S. Department of Defense Полиция Гаити

Неустановленные вооруженные лица открыли огонь по автобусам в районе Мартиссан, ставшим одним из эпицентров насилия в 2021 году. На данный момент личности жертв и нападавших неизвестны. В последние месяцы безопасность поездок в стране сильно снизилась из-за роста активности преступных группировок.

В канун Рождества полиция заверила, что будет особо бдительно контролировать безопасность на дорогах и в жилых секторах. Несмотря на это, число убийств, ограблений и похищений людей в стране продолжает расти.