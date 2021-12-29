Ташкент, 29 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом присудил государственную премию «Мард ўғлон» победившему на чемпионате мира по шахматам Нодирбеку Абдусатторову, сообщил 29 декабря пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Шахматы

«По указанию президента ему также будет предоставлена в дар двухкомнатная квартира в Ташкенте», — сообщил Асадов.

Ранее сообщалось, что узбекистанец Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом мира по рапид-шахматам, в финале 17-летний спортсмен одолел российского шахматиста Яна Непомнящего.