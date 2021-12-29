Челябинск, 29 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Администрация Челябинска расторгла контракт с компанией из Петербурга, установившей светящиеся фигуры китов на набережной реки Миасс. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

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с таким требованием выступила глава города Наталья Котова. Контракт расторгается по соглашению сторон в связи с низким качеством исполнения работ. Фигуры будут убраны силами подрядчика в ближайшие дни.

В мэрии добавили, что в рамках этого контракта пока не производилось никаких оплат. Как сообщало ИА REGNUM, стоимость контракта превысила 9,7 млн рублей. Однако качество установленных на набережной фигур вызвало у горожан вопросы. После этого ситуацией заинтересовалась прокуратура.