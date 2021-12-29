Рига, 29 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Интуристы 2021 года отличаются большей осведомленностью и готовностью к трудностям, чем интуристы начального периода эпидемии коронавируса. Об этом сообщило латвийское «Радио 4» со ссылкой на представителей туристической отрасли страны.

Publicdomainpictures.net В аэропорту

Так, глава компании Atlantic Travel Юлия Римлина отметила, что турист в 2020-м и 2021 году очень отличаются: «В 2020 году все в марте как-то очень резко испугались. Испугались в том числе того, что заплаченные за поездку деньги никогда не вернутся».

Затем, по ее словам, в Европейском Союзе ситуация была урегулирована и деньги никто не потерял, люди успокоились: «И уже в 2021 году люди уже не боялись потери денег».

Она добавила, что некоторые также опасались, что поездку испортят строгие ограничения, плюс их смущало обилие разных требований.

«Вот этой свободы, к которой мы привыкли, когда ты просто берешь паспорт и едешь в аэропорт, уже нету. Сейчас ‑ и все люди это понимают — необходимо считаться с тем, что понадобится пакет документов, чтобы поехать в ту или иную страну» , — заявила Римлина.

Представители туротрасли Латвии сообщили «Радио 4», что коронавирус серьезно повлиял на сервис — к примеру, в отелях многое происходит уже несколько иначе, чем до пандемии. Например, в Евросоюзе действует масочный режим, то есть практически везде за пределами гостиничного номера надо носить медицинские маски.

В 2021 году зафиксированы и первые случаи ложно-позитивных тестов на ковид среди интуристов Латвии.

«В моей практике было несколько случаев, когда получался ложно-позитивный тест — например, на Мальте была такая история. И семья была вынуждена в полном составе оставаться, отбывать за собственные деньги карантин», — рассказала Римлина.

В целом представители туристической отрасли Латвии смотрят на будущее с оптимизмом: несмотря на кризисы и пандемии, отдых дает людям силы и позитивные впечатления, поэтому интуристы никуда не денутся.