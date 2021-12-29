Орел, , 17:54 — REGNUM Уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик» о причинении бюджету ущерба в 12 млн рублей дошло до суда. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова, первый заместитель прокурора региона Алексей Тимошин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

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Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и расследовалось Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в июле 2019 года между администрацией городского поселения Знаменка Орловского района Орловской области и ООО «Пром-экология» был заключен муниципальный контракт на строительство футбольного поля с искусственным покрытием. Также главой поселковой администрации с начальником КУ ОО «Орелгосзаказчик» был заключен договор об оказании услуг строительного контроля данного объекта.

По версии следствия, осенью 2019 года обвиняемому для проверки были представлены акты выполненных работ по объекту.

«В актах содержались сведения о применении в ходе работ марки щебня, указанной в проектной документации, что не соответствовало реальной действительности, так как при строительстве объекта применялась иная марка строительного материала. Получив акты, обвиняемый, в нарушение требований действующего законодательства, составил и лично подписал отчеты о технической приемке работ, без фактической проверки используемого строительного материала лабораторным путем», — уточнили в СК.

Позже на основании этих отчетов администрация поселения заплатила подрядчику более 12 млн рублей.

Уголовное дело о мошеннических действиях подрядной организации в настоящее время рассматривается в суде. Дело же о превышении должностных полномочий направлено в Заводский районный суд.