Рига, 29 декабря, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В 2021 году пассажиропоток в Латвии был на 20% меньшим, чем в 2020 году. Об этом сообщил гостелевидению страны LTV председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Транспорт

«2021 год у нас также прошел под знаком Covid-19. И если мы посмотрим на 2019-й, который был для нас хорош, то снижение — на все 40%. Если в 2019 году мы в будний день перевозили по 100 000 человек, то в этом году в будни у нас — 48−50 тысяч человек в день», — рассказал он.

По его словам, пандемия резко изменила пассажирские привычки: «Раньше было выраженным то, что люди активно ездят по рабочим дням, а теперь можно видеть, что часть работает удаленно из дома и только часть — ездит на работу».

Свою роль сыграло и сокращение числа рейсов общественного транспорта частными транспортными предприятиями, не получившими госдотаций. В 2021 году число таких маршрутов, а как следствие и число пассажиров, заметно сократилось.

С ростом числа пассажиров интерес коммерсантов к маршрутам, не дотируемым государством, все же возрастет, прогнозирует Годиньш: «Надеюсь, Covid-19 прекратит свое существование в Европе и Латвии. И когда число пассажиров станет хотя бы на 20% больше сегодняшнего, в этот момент линии станут для коммерсантов очень интересными».