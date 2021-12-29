Лима, , 18:18 — REGNUM Министр экономики и финансов Перу Педро Франке заявил, что его страна закроет год с лучшими экономическими показателями в регионе. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно рейтингу Bloomberg Economics, Перу входит в число стран с самыми низкими показателями государственного и внешнего долга благодаря хорошему состоянию текущих операций. Министр подчеркнул, что Перу в рейтинге превосходит Бразилию, Колумбию и Аргентину.

«Перу создало прочную макроэкономическую основу за 20 лет. Это отражается в высоких международных резервах, низком государственном долге и бюджетном дефиците», — отметил Франке.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Перу заявил об открытости страны для инвестиций