Бишкек, , 17:46 — REGNUM В неудовлетворительном состоянии сейчас пребывают 65% ирригационных сетей Киргизии. Об этом заявил директор государственного агентства водных ресурсов Алмазбек Сокеев на пресс-конференции сегодня, 29 декабря.

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По словам чиновника, за последние 20 лет в стране ни разу не проводили капитальный ремонт оросительной системы.

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«Из-за высокой степени их изношенности возникают крупные потери поливной воды. Поэтому для восстановления ирригационной системы из бюджета выделили 1 млрд сомов (около 867 млн рублей)», — сказал он.

Также глава госагентства отметил, что в 2022 году полномочные представители президента в областях и представители органов местного самоуправления проведут массовую мобилизацию населения для очистки оросительных сетей.

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