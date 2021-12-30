Белград, 30 декабря, 2021, 22:06 — ИА Регнум. США не воспринимают Сербию как угрозу. Об этом заявил посол США в Сербии Энтони Годфри 29 декабря в интервью сербским СМИ.

U.S. Department of State Энтони Годфри

Так американский дипломат ответил на вопрос ведущего телеканала Prva, мешает ли США военное сотрудничество Сербии с Россией в период нарастания напряженности на Украине.

«Сербия выбрала военный нейтралитет. Но мы гордимся тем, что Сербия — партнер США. Двухстороннее сотрудничество в сфере безопасности находится на высшем уровне, Сербия покупает военное оборудование у США, Франции… Если бы я был на месте стран региона, я задался бы вопросом, почему Сербия тратит деньги на эти дела, а не на инфраструктуру и энергетику…», — рассказал Годфри.

Посол США отметил, что очень важно, как Сербию воспринимают соседние страны, так как они должны были бы увидеть в ней «локомотив региона».

Напомним, что ранее Сербия получила противотанковые ракеты «Корнет» российского производства.