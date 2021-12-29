Тайбэй, , 17:40 — REGNUM На предприятии, принадлежащем аэрокосмической компании Тайваня Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) произошёл пожар, сообщает 29 декабря интернет-портал Focus Taiwan.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению портала, в результате пожара один человек погиб, а ещё шестеро пострадали.

Предприятие остановило свою работу, сроки возобновления деятельности пока не называются.

По предварительным данным, пожар явился результатом взрыва облака алюминиевой пыли.

Власти Тайваня направили на место происшествия специальную комиссию для расследования причин и подробностей случившегося.

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