Душанбе, , 17:38 — REGNUM Стоимость автомобильного топлива на заправках Душанбе за последние полтора месяца заметно снизилась, на сегодня цена одного литра бензина (АИ-92) на столичных автозаправках составляет 10,20 сомони (один доллар равен 11,2 сомони), дизтоплива — 10,60 сомони, сжиженного газа — 7,20 сомони. Об этом сообщает Азия-Плюс.

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«Таким образом, за этот период бензин подешевел на 7,2%, дизтопливо — на 5,4%, но стоимость сжиженного газа с тех пор остается неизменной», — говорится в публикации.

Отмечается, что по официальным данным, стоимость бензина (АИ-92) на автозаправках страны за 11 месяцев этого года выросла в 1,8 раза, а сжиженного газа и дизельного топлива — в 1,7 раза.

«В первой декаде ноября специалисты Антимонопольной службы предрекали, что с началом второй половины того месяца цены на ГСМ стабилизируются, и существует даже вероятность умеренного, поэтапного снижения стоимости горючего», — сообщает издание.

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