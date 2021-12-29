Симферополь, , 17:38 — REGNUM Посол РФ в Кабо-Верде, бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») рекомендовала генеральной прокуратуре Украины искать предателей в своей стране, а не в России.

Наталья Поклонская Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опять Поклонская и Аксёнов. И вот уже спустя семь лет (триста двадцать девятый раз) офис генеральной прокуратуры Украины направляет дело в суд за «госизмену». Вместо того чтобы привлекать предателей Украины у себя под носом, украинские прокуроры заглядывают в Россию», — написала Поклонская 29 декабря в своём телеграм-канале.

Поклонская призвала своих киевских коллег заняться делом и разобраться с организаторами государственного переворота на Украине в 2014 году.

«Могу помочь, если не получается самостоятельно», — предложила экс-прокурор Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 декабря, генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. Они, а также ещё шесть фигурантов обвиняются в «в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации».