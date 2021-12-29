Симферополь, 29 декабря 2021, 17:38 — REGNUM Посол РФ в Кабо-Верде, бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») рекомендовала генеральной прокуратуре Украины искать предателей в своей стране, а не в России.
Поклонская призвала своих киевских коллег заняться делом и разобраться с организаторами государственного переворота на Украине в 2014 году.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 декабря, генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. Они, а также ещё шесть фигурантов обвиняются в «в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации».