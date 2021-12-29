Таллин, 29 декабря, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В ночь на среду, 29 декабря, Центр оповещения о тревоге Эстонии получил сигнал о крупном пожаре на свалке отходов Уйкала в Ида-Вирумаа (северо-восток страны). Об этом сообщил новостной портал rus.err.ee.

Manchester Fire Тушение пожара на свалке

Примерно в полночь спасатели приступили к тушению пожара, лишь утром 29 декабря очаг возгорания удалось взять под полный контроль. Тушение продолжалось более шести часов.

Для ограничения площади горения пришлось использовать экскаватор, склон свалки был раскопан на высоту в 10 метров. В тушении пожара были задействованы две основных машины и три цистерны спасательных служб (в Эстонии спасатели выполняют обязанности пожарных — ИА REGNUM).

По предварительным данным, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Свалка отходов Уйкала организована на базе пяти самоуправлений города Йыхви, города Кохтла-Ярве, волости Йыхви, волости Кохтла, волости Тойла в январе 1998 года.

Свалка окружена лесом, что помогает минимизировать попадание пыли и шумового загрязнения в жилые районы. Ближайший жилой район находится приблизительно в 1 100 метрах от территории свалки.