Вашингтон, 29 декабря, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Американский рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) добился уникального достижения в рамках продажи виниловых пластинок своего альбома Man On The Moon III. Соответствующей информацией поделилось издание HipHopDX 29 декабря 2021 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Известно, что за период с 20 по 26 декабря 2021 года проект разошелся тиражом в 41,5 тыс. копий на виниловых пластинках. Подобный результат не только стал рекордным, но и сумел вернуть альбом в топ-5 престижного чарта Billboard 200.

Напомним, что за свою карьеру Kid Cudi представил семь студийных альбомов. Выход последнего на данный момент альбома Man On The Moon III состоялся 11 декабря 2020 года.