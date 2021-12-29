Вашингтон, 29 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В США среднесуточное количество заражений коронавирусом достигло 258 312 случаев, что является рекордным показателем для страны. Об этом 29 декабря сообщает Reuters со ссылкой на собственную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что предыдущий максимум составлял 250 141 случай и был зафиксирован почти год назад, 8 января 2021 года.

Рекордное количество новых случаев заражения фиксируется также в отдельных штатах. В Нью-Йорке за последние сутки выявлено более 40 тысяч случаев, в Калифорнии — свыше 30 тысяч, в Техасе — около 17 тысяч, в Огайо — 15 тысяч.

Напомним, что порядка 58,6% новых случаев заражения коронавирусом в США за неделю пришлось на новый штамм «Омикрон». Почти все остальные случаи заболевания (41,1%) приходятся на штамм «Дельта».