Таллин, 29 декабря, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года на основных маршрутах общественного транспорта столицы Эстонии последние автобусы и трамваи отправляются из центра города в три часа ночи по местному времени (02:00 по Москве).

Дарья Антонова ИА REGNUM Украшенный к Новому году электробус

Об этом сообщил коммуникационный отдел Таллинского стратегического центра при мэрии, отметив, что 31 декабря общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня, а 1 января — по воскресному расписанию.

Дополнительные отправления в новогоднюю ночь предусмотрены на трамвайных маршрутах № 1 и 4, троллейбусных линиях № 1 и 3 и автобусных маршрутах № 1A, 18, 34A, 40, 42, 60, 63, 67 и 68. Из центра города последний троллейбус № 1 отправится в 2:45, автобус № 34А — в 2:15, автобус № 63 — в 2:45, автобус № 68 — в 2:45, остальные маршруты — в 3:00.

«В новогоднюю ночь в центре города передвигается много людей, и ночной транспорт позволит им удобно и безопасно добраться до дома, — прокомментировал новость вице-мэр Таллина Андрей Новиков.

На линию выйдут двухсекционные автобусы и троллейбусы, а также трамваи большей вместимости. Это будет способствовать рассредоточению людей и позволит избежать распространения вирусов, отметили в столичной мэрии.