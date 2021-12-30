Белград, 30 декабря, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Для Сербии лучше всего было бы диверсифицировать источники снабжения энергоносителями. Такое мнение высказал посол США в Сербии Энтони Годфри 29 декабря.

Mod.gov.rs Энтони Годфри

«Сербия должна сама принимать решения. Лучшая идея — диверсифицировать источники энергии, так же, как и способ ее производства. У нас в США есть поговорка: «Не кладите все свои яйца в одну и ту же корзину». Если вы делаете упор только на снабжение из России, вам будет сложнее вести переговоры о выгодной цене», — посоветовал Годфри в эфире телеканала Prva.

Годфри ожидает, что Сербия примет участие в важном проекте импорта газа через Грецию. По его словам, для Сербии также важно развивать новые, экологичные способы производства энергии.

По словам американского дипломата, Россия использует доступ к энергоносителям для осуществления своих политических целей.

Напомним, что 25 декабря президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил поставки российского природного газа в Сербию. Ранее в ноябре Вучич посетил с визитом Россию. Во время его переговоров с российским лидером было подтверждено, что газ будет поставляться в Сербию по цене в $270 за тысячу кубометров в течение полугода, пока не будут оговорены условия для подписания нового долгосрочного контракта.