Бишкек, , 17:27 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии нового созыва требуют вернуть им привилегии, ранее отмененные по указу президента. Об этом стало известно в ходе первого заседания законодательного собрания, состоявшегося сегодня, 29 декабря.

Парламент Киргизии Kenesh.kg

По словам депутата Надиры Нарматовой, парламентариям «необходимы достаточные условия для работы».

»Нельзя требовать от депутата хорошую работу, если у него нет машины, нет жилья и нет консультанта? Что можно успеть сделать с одним помощником? Кроме того, надо пересмотреть вопрос обеспечения бензином», — подчеркнула она.

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Депутат Арсланбек Малиев также заявил о том, что парламентариям нужен еще один консультант, поскольку территории их избирательных округов расширились.

В свою очередь депутат Жанар Акаев выразил мнение, что решение об объединении управления делами парламента и управления делами президента Киргизии было неправильным.

«Расходы управделами главы государства и правительства в прошлом году составили 1 млрд сомов (867 млн рублей), а расходы управделами законодательного собрания — 617 млн сомов (около 535 млн рублей)», — резюмировал он.

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