Бишкек, 29 декабря 2021, 17:27 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии нового созыва требуют вернуть им привилегии, ранее отмененные по указу президента. Об этом стало известно в ходе первого заседания законодательного собрания, состоявшегося сегодня, 29 декабря.

Парламент Киргизии
Парламент Киргизии
Kenesh.kg

По словам депутата Надиры Нарматовой, парламентариям «необходимы достаточные условия для работы».

»Нельзя требовать от депутата хорошую работу, если у него нет машины, нет жилья и нет консультанта? Что можно успеть сделать с одним помощником? Кроме того, надо пересмотреть вопрос обеспечения бензином», — подчеркнула она.

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Депутат Арсланбек Малиев также заявил о том, что парламентариям нужен еще один консультант, поскольку территории их избирательных округов расширились.

В свою очередь депутат Жанар Акаев выразил мнение, что решение об объединении управления делами парламента и управления делами президента Киргизии было неправильным.

«Расходы управделами главы государства и правительства в прошлом году составили 1 млрд сомов (867 млн рублей), а расходы управделами законодательного собрания — 617 млн сомов (около 535 млн рублей)», — резюмировал он.

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