Саратов, , 18:37 — REGNUM В Саратове директора фирмы и ее сообщницу-экзаменатора подозревают в организации незаконной схемы постановки на учет иностранных граждан. По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Мигранты (сс) lamuk_lamuk

В ходе оперативных мероприятий выяснили, что директор и сотрудница общества с ограниченной ответственностью на возмездной основе организовали в Саратове схему незаконного пребывания на территории России иностранных граждан, фиктивно принимая у них комплексный экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ.

По решению суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Факт организации незаконной миграции выявили сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Ивановской области силовики пресекли канал незаконной миграции граждан Азиатско-тихоокеанского региона на территорию РФ.

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