Таллин, 29 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В таллинском парке Тондилоо появился первый в парках Эстонии уличный автомат, в котором можно круглосуточно покупать различные горячие напитки. Об этом сообщила пресс-служба столичной части города Ласнамяэ, где расположен парк Тондилоо.

Кофейный напиток

Кофейный автомат установлен неподалеку от площадки для выгула собак. Напитки из автомата можно оплатить монетами или карточкой. По словам заместителя старейшины Ласнамяэ Ильи Шнитко, вскоре возможность купить горячие напитки у жителей Ласнамяэ появится и в парке Паэ.

Парк Тондилоо (Тондираба) открыт осенью 2021 года и является крупнейшим городским парком в Эстонии. Он является частью зеленой территории, которая пересекает жилые районы части города Ласнамяэ от Кадриорга до ландшафтного заказника в долине реки Пирита.

Парк пересекают пешеходные и велосипедные дорожки. На территории установлены скамейки, разбит розарий, устроены спортивные и детские игровые площадки. Для молодежи имеется возможность поиграть в баскетбол, а для любителей скейтборда — аттракционы. Работает кафе.