Вашингтон, 29 декабря, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Американский окружной судья США Тимоти Келли постановил продолжить рассмотрение уголовного дела, связанного с беспорядками на Капитолийском холме 6 января 2021 года, отказавшись снять обвинения с четырех членов ультраправой группы Proud Boys. Об этом 29 декабря сообщает Reuters.

(сс) Elvert Barnes На митинге 6 января возле Капитолия. США

Ранее члены Proud Boys Итан Нордеан, Джозеф Биггс, Закари Рел и Чарльз Донохо обратились в суд с проcьбой снять с них обвинения в нарушении федерального закона в связи с их участием в митинге, однако судья отказал им.

Отметим, что порядка 230 из 700 участников митинга 6 января также были предъявлены обвинения в нарушении федерального закона.

Напомним, комиссия палаты представителей США, занимающаяся расследованием беспорядков в Капитолии, планирует и в 2022 году несколько недель проводить публичные слушания.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена затеяла расследование событий 6 января для отвлечения внимания от капитуляции в Афганистане, провалов с пандемией коронавируса, проблем на границе и роста преступности.