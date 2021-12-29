Кызыл, 29 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Представители региональных и местных властей в Туве во время новогодних праздников будут дежурить круглосуточно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, такое распоряжение дал глава региона Владислав Ховалыг.

Служба ГО и ЧС Тувы Спасатели в Туве

Правоохранительные органы и оперативные службы будут работать в усиленном режиме. Особое внимание по требованию главы уделят пресечению незаконной торговли алкоголем, а также работе органов профилактики.

Через соцсети и мессенджеры до граждан будет доведена информация о дежурных в каждом селе, райцентре и городе и графике их работы. Это позволит жителям напрямую сообщать о происшествиях и увеличит оперативность работы служб.

«Руководители администраций муниципальных образований в период с 31 декабря по 9 января по требованию главы республики обязаны находиться на территориях вверенных им муниципалитетов, и при необходимости взять под личный контроль работу дежурных служб», — отметили в правительстве.

Кроме того, они обязаны осуществлять мониторинг криминогенной ситуации в круглосуточном режиме. В период каникул в муниципалитетах также будет действовать особый противопожарный режим.

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