Вологда, 29 декабря, 2021, 17:16 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года в Вологодской области увеличится размер взноса на капитальный ремонт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального фонда капремонта.

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Взнос с квадратного метра для домов без лифтов увеличится с 8,40 рублей до 8,90 рублей, а для домов с лифтовым оборудованием — с 10 рублей до 10,60 рублей.

«Увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт обусловлено повышением стоимости работ по капитальному ремонту в рамках областной программы на размер инфляции (6%) и значительного роста стоимости строительных материалов. Пандемия также внесла значительные корректировки в ход производства работ в части рынка рабочей силы и увеличения стоимости самих работ», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Алтайского края подготовило законопроект об индексации на 6,2% с 1 января 2022 года взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.