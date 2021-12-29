Красноярск, , 17:15 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту возгорания в Красноярской межрайонной клинической больнице №20 имени И.С. Берзона, переоборудованный под ковидный госпиталь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства края.

Пожар в красноярской больнице Прокуратура Красноярского края

По предварительным данным, около 17:40 в одной из палат загорелись личные вещи пациента. В результате пять человек пострадали, у них диагностировали ожоги и отравление продуктами горения. Пожар был ликвидирован на площади около 5 кв. метров.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности в учреждении, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

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