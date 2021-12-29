Москва, 29 декабря, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В преддверии Нового года популярный рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) сделал сюрприз работникам различных детских домов в Сибири. Соответствующую новость опубликовал телеграм-канал «Сибирьмедиа» 29 декабря 2021 года.

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

Сообщается, что музыкант разослал наборы роллов в ряд детских домов в городах Сибири, включая Красноярск, Тайшет, Братск, Саянск, Сосновоборск и Черемхово. Однако многие сотрудники отказались принимать подарки из-за неоднозначной репутации артиста.

Напомним, что 24 ноября 2021 года стало известно о том, что Моргенштерн тайно покинул Россию из-за обвинений в торговле наркотиками. На данный момент рэпер пребывает на территории ОАЭ.