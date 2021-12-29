Москва, , 17:09 — REGNUM Российский лейбл «Газгольдер» опубликовал дебютный выпуск нового шоу под названием «Разжевать». Премьера видео состоялась на YouTube-канале лейбла 29 декабря 2021 года.

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Сюжет программы строится вокруг объяснения звездными гостями смысла строчек из своих композиций. Участником первого выпуска стал рэпер Blago White (Владислав Померанцев).

Напомним, что 28 декабря 2021 года состоялась премьера новогоднего выпуска шоу «Музыкалити», также выпускаемого «Газгольдером» на YouTube. Его гостями стали Сергей Лазарев и Markul (Маркас Маркулис).

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