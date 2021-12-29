Минск, 29 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Белорусский исполнитель Макс Корж опубликовал видео на песню «Сожжены» из недавнего альбома «Психи попадают в топ». Премьера работы состоялась на YouTube-канале артиста 29 декабря 2021 года.

(сс) Eric Nopanen Музыка

По сюжету видеоклипа, музыкант оказывается среди своих фанатов, параллельно зачитывая строчки из композиции. Съемки ролика проходили в Минске (Белоруссия).

Напомним, что выход альбома «Психи попадают в топ» состоялся 17 декабря 2021 года. Эта пластинка стала шестым студийным проектом в дискографии Макса Коржа.