Нальчик, , 17:04 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обнаружена группа туристов, которые послали сигнал о помощи утром 29 декабря. Как оказалось, помощь группе не требовалась, туристы случайно нажали на кнопку вызова.

Альпинисты

«Спасатели добрались до туристической группы, в помощи они не нуждаются. По информации руководителя туристической группы, у них нештатно сработал GPS-трекер», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

В настоящее время группа из Подмосковья спускается к селу Верхняя Балкария. По словам куратора альпинистов Дмитрия Ковалькова, они продолжают движение по намеченному маршруту. Он также отметил, что в группе опытные руководитель и сами туристы.

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